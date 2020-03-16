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Bankalardan "korona virüs" tedbirleri

Karabük'te bazı bankalar Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 140'ta fazla ülkeye yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında müşterileri bakaya tek tek alırken, müşterilerin elleri dezenfekte edildi.

16.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:49
Bankalardan

Karabük 'te bazı bankalar Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 140'ta fazla ülkeye yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında müşterileri bakaya tek tek alırken, müşterilerin elleri dezenfekte edildi.


Daha önce banka içerisinde kalabalık oluşurken, önlemler kapsamında vatandaşlar banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. İçeride işi biten müşterini yerine yenisi güvenlik görevlisinin eline dezenfektan sıkmasıyla içeri alındı. Bankamatiklerden işlem yapan bazı vatandaşlar olası virüs bulaşmasını önlem için eldiven taktı.


Banka önünde sıra bekleyen Nurhan Börekçi, "Bence uygulama doğru, 10 dakika bekledim, yarım saat daha bekleyebilirim. Hava soğuk biraz o sıkıntı oluyor. Kapalı ortamda olacağımıza açık havadayız. Sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor" dedi.


Bankaların camlarına ise uyarı asıldı. Banka yönetimi tarafından camlara, "Virüs salgını tedbirleri kapsamında şube hizmet binasına aynı anda sınırlı sayıda kişi alabiliyoruz" uyarı yazısı yazıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Karabük, Wuhan, Banka, Güncel

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