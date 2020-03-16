Bankalardan "korona virüs" tedbirleri
Bankalardan "korona virüs" tedbirleri Karabük'te bankalar korona virüs önlemleri kapsamında müşterileri tek tek el dezenfekte ederek içeri alıyor Karabük'te bazı bankalar Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 140'ta fazla ülkeye yayılan yeni tip korona virüs...
16.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:24
Bankalardan "korona virüs" tedbirleri Karabük 'te bankalar korona virüs önlemleri kapsamında müşterileri tek tek el dezenfekte ederek içeri alıyor
KARABÜK - Karabük'te bazı bankalar Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 140'ta fazla ülkeye yayılan yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında müşterileri bakaya tek tek alırken, müşterilerin elleri dezenfekte edildi. Daha önce banka içerisinde kalabalık oluşurken, önlemler kapsamında vatandaşlar banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. İçeride işi biten müşterini yerine yenisi güvenlik görevlisinin eline dezenfektan sıkmasıyla içeri alındı. Bankamatiklerden işlem yapan bazı vatandaşlar olası virüs bulaşmasını önlem için eldiven taktı.Banka önünde sıra bekleyen Nurhan Börekçi, "Bence uygulama doğru, 10 dakika bekledim, yarım saat daha bekleyebilirim. Hava soğuk biraz o sıkıntı oluyor. Kapalı ortamda olacağımıza açık havadayız. Sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor" dedi.Bankaların camlarına ise uyarı asıldı. Banka yönetimi tarafından camlara, "Virüs salgını tedbirleri kapsamında şube hizmet binasına aynı anda sınırlı sayıda kişi alabiliyoruz" uyarı yazısı yazıldı.
KARABÜK - Karabük'te bazı bankalar Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 140'ta fazla ülkeye yayılan yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında müşterileri bakaya tek tek alırken, müşterilerin elleri dezenfekte edildi. Daha önce banka içerisinde kalabalık oluşurken, önlemler kapsamında vatandaşlar banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. İçeride işi biten müşterini yerine yenisi güvenlik görevlisinin eline dezenfektan sıkmasıyla içeri alındı. Bankamatiklerden işlem yapan bazı vatandaşlar olası virüs bulaşmasını önlem için eldiven taktı.Banka önünde sıra bekleyen Nurhan Börekçi, "Bence uygulama doğru, 10 dakika bekledim, yarım saat daha bekleyebilirim. Hava soğuk biraz o sıkıntı oluyor. Kapalı ortamda olacağımıza açık havadayız. Sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor" dedi.Bankaların camlarına ise uyarı asıldı. Banka yönetimi tarafından camlara, "Virüs salgını tedbirleri kapsamında şube hizmet binasına aynı anda sınırlı sayıda kişi alabiliyoruz" uyarı yazısı yazıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bankalardan "korona virüs" tedbirleri
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Karabük, Banka, Wuhan, Genel
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