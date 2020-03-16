Menü
Haberler ›› genel ››Bankalardan 'korona virüs' tedbirleri - Haberler

Bankalardan "korona virüs" tedbirleri

Bankalardan "korona virüs" tedbirleri Karabük'te bankalar korona virüs önlemleri kapsamında müşterileri tek tek el dezenfekte ederek içeri alıyor Karabük'te bazı bankalar Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 140'ta fazla ülkeye yayılan yeni tip korona virüs...

16.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:24
Bankalardan "korona virüs" tedbirleri
Karabük 'te bankalar korona virüs önlemleri kapsamında müşterileri tek tek el dezenfekte ederek içeri alıyor
KARABÜK - Karabük'te bazı bankalar Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 140'ta fazla ülkeye yayılan yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında müşterileri bakaya tek tek alırken, müşterilerin elleri dezenfekte edildi.
Daha önce banka içerisinde kalabalık oluşurken, önlemler kapsamında vatandaşlar banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. İçeride işi biten müşterini yerine yenisi güvenlik görevlisinin eline dezenfektan sıkmasıyla içeri alındı. Bankamatiklerden işlem yapan bazı vatandaşlar olası virüs bulaşmasını önlem için eldiven taktı.
Banka önünde sıra bekleyen Nurhan Börekçi, "Bence uygulama doğru, 10 dakika bekledim, yarım saat daha bekleyebilirim. Hava soğuk biraz o sıkıntı oluyor. Kapalı ortamda olacağımıza açık havadayız. Sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor" dedi.
Bankaların camlarına ise uyarı asıldı. Banka yönetimi tarafından camlara, "Virüs salgını tedbirleri kapsamında şube hizmet binasına aynı anda sınırlı sayıda kişi alabiliyoruz" uyarı yazısı yazıldı. Bankalardan

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Karabük, Banka, Wuhan, Genel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Haberler
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Haberler
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
İtalya Başbakanı Conte Haberler
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haberler
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Haberler
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Diyanet İşleri Başkanı Haberler
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi Haberler
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi