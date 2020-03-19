Bankaların Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler

Banka , müşterilerine kesintisiz hizmet sunarken, ilk günden itibaren aldığı önlemleri Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmeleri doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirerek güncel tutuyor. Tüm çalışanlarına sürekli bilgilendirme ve hatırlatmalarla birlikte sosyal mesafenin artırılmasını sağlayacak önlemler almaya devam ediyor.

Bankaların hayata geçirdiği uygulamalar:

Şube ve genel müdürlük çalışanlarının uzaktan bağlantı ve evden çalışma modeli ile çalışması sağlandı.

Hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlara evden çalışma imkânı tanındı.

Bankada çalışanların eğitim ve etkinlikleri ertelenirken, iş seyahatleri ve toplantıları asgari düzeye indirildi.

Banka şubeleri, ATM'ler ve Genel Müdürlük binası yüksek standartlarda dezenfeksiyon kurallarına uygun şekilde sıklıkla temizleniyor ve hijyen kuralları en üst seviyede uygulanıyor.

Şubelerde para ile teması olan çalışanlar eldiven ve maske gibi koruyucu ekipmanlar kullanıyor.

Kaynak: Bültenler