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Bankaların yüksek komisyon ve masraf ücretlerine son! Artık Merkez Bankası belirleyecek

Bankacılık sektörünün net kârını aşan, tüketiciyi bezdiren fahiş komisyon ve ücret oranlarına neşter geldi. Meclis'ten geçen yasa ile ücret, masraf ve komisyonda azami miktarı belirleme yetkisi Merkez Bankası'na geçti.

14.11.2019 10:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:20

Bankaların ücret, komisyon, EFT ve havale gibi işlemlerde tüketiciyi bezdiren uygulamalarının sonunu getirecek yasa Meclis'ten geçti. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri Merkez Bankası'na devredilecek, Merkez Bankası ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.

MERKEZ BELİRLEYECEK

Banka kartları ve kredi kartları ile ilgili yürütülecek "takas ve mahsup" faaliyetlerine ilişkin ifadeler de 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'ndan çıkarılacak. Merkez Bankası'na ödeme hizmeti kapsamındaki belirli bir işlem türüne ilişkin olarak herhangi bir isim altında işlemin taraflarından birinin aldığı ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etme, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakma yetkisi veriliyor. Yeni düzenleme ile bankaların azami faiz oranlarının yanı sıra her türlü işlemden elde ettikleri ücret masraf, komisyon ve hizmet bedelleri için azami miktar veya oranları tespit etmeye Merkez Bankası yetkili olacak.

REKOR GELİR ELDE EDİLDİ

Bankacılık sektörü, bu yılın ilk 9 ayında 36,4 milyar TL net kâr elde ederken, kredilerden alınan ücret ve komisyon gelirleri 11,9 milyar TL, bankacılık hizmet gelirleri ise 36,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Komisyon ve hizmet gelirlerinin toplamı, sektörün net kâr rakamının üstüne çıktı. Merkez Bankası, geçen ay firmaların en fazla şikayetçi olduğu kredi komisyon oranlarına da müdahale etmişti. Merkez Bankası, bankaların ticari işletmelerden alacağı kredi komisyon oranında üst sınırı yüzde 1,6 olarak belirlemişti.

YENİ BİRLİK KURULUYOR

Yasa ile, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak. Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin yürütülen gözetim faaliyetleri kapsamında, gözetim faaliyetlerinin sistem işleticisi ile birlikte sistem katılımcıları, mutabakat kuruluşu, bağlantılı diğer sistemler ile dış hizmet sağlayıcıları gibi faaliyetleri sistemin çalışmasıyla yakından ilgili tüm tarafları kapsaması ihtiyacını karşılamak için Merkez Bankası'nın gözetim faaliyetlerinin etkinliği artırılıyor. Merkez Bankası, sistemlerin kesintisiz işletimini sağlamak amacıyla sistemik öneme sahip kurulmuş ve kurulacak sistem işleticilerine hissedar olabilecek. (Sabah)

Bankaların yüksek komisyon ve masraf ücretlerine son! Artık Merkez Bankası belirleyecek

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel


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