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Bankamatik faresi Zonguldak'ta yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 4 ilde bazı bankaların bankamatiklerine kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçirerek 17 bin lirasını çalan bir kişiyi Zonguldak'ta yakaladı.

19.08.2019 16:03 Bankamatik faresi Zonguldak'ta yakalandı
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 4 ilde bazı bankaların bankamatiklerine kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçirerek 17 bin lirasını çalan bir kişiyi Zonguldak'ta yakaladı.

Zonguldak'ta Ocak-Şubat ayı içerisinde ve 2018-2019 yılları arasında Bartın, Kocaeli ve İstanbul illerinde 8 ATM cihazına kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçirerek toplam 17 bin lirasını çeken C.A. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan C.A. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK

Siber Suçlarla Mücadele, Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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