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Bankanın camına kurşun isabet etti

Kahramanmaraş'ta bir bankanın camına isabet eden ve nereden ateşlendiği bilinmeyen kurşun paniğe neden oldu.

24.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:04Bankanın camına kurşun isabet etti
'ta bir bankanın camına isabet eden ve nereden ateşlendiği bilinmeyen kurşun paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir bankanın camına, içeride vatandaşların ve çalışanların bulunduğu sırada nereden ateş edildiği bilinmeyen kurşun isabet etti. Bankaya isabet eden kurşunu fark eden çalışanlar ve vatandaşlar paniğe kapıldı. Bina içerisinde kendilerini korumaya çalışan bankada bulunan kişiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Silahın kim tarafından ateş edildiğinin bulunması için incelemenin sürdüğü öğrenildi. Olayda, herhangi bir yaralanma olmazken bankanın camında hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

İsmetpaşa Mahallesi, Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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