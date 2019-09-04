Haberler» Güncel» Haber

Bankaya ateş eden işportacı gözaltına alındı

AVCILAR'da bir araçtan banka binasına ateş eden işportacı Murat E,, kısa sürede yakalandı.

04.09.2019 09:31 Bankaya ateş eden işportacı gözaltına alındı
AVCILAR'da  bir araçtan banka binasına ateş eden işportacı Murat E,, kısa sürede yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir otomobilden, banka binasına tabanca ile 5 el ateş edildi. Kurşunlardan biri bankanın  5'inci kattaki pencerelerden birine isabet etti. Saldırgan, 34 DK 2979  plakalı otomobil ile kaçtı. Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş, Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube ekipleri, yaptıkları incelemede 5 boş kovan bulurken, saldırganın da hedef alınan bankanın hemen yanındaki işporta tezgahında tişört satan Murat E., olduğu belirlendi. Ekipler şüpheliyi  olaydan kısa süre sonra Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nden geçen D-100 karayolunun yanında yakaladı. Murat E'nin, banka yöneticileri tarafından satış yaptığı yere çit çekildiğini,  satış yapmasının engelleneceğini düşündüğü için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.. Murat E.,  pişman olduğunu bildirirken olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile mermileri, sakladığı Güngören'deki yeri gösterdi. Silah ve mermilere el konulurken Murat E., ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Reşitpaşa, Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:46   Samsun'da 'fayton sırası' kavgasında bıçaklanan genç öldü
12:46   Kurtuluşun efeleri Forum Aydın'da
12:45   Kovan çalarken arı sokması sonucu öldü
12:45   İslahiye üzümünde kurutma zamanı - GAZİANTEP
12:45   Dağlıoğlu, toplu sözleşme sürecini değerlendirdi
12:44   Kahramanmaraş kaldırım taşlarını söktürüp iş yerinin önüne döşetti, gözaltına alındı
12:44   Konya'daki boncuklu höyük'te yaşayanlar, avrupa'ya göç etmiş