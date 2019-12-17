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Bankaya girdi, iki kişiyi rehin aldı (4)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ŞÜPHELİ TESLİM OLDUAntalya Valiliği'nde yapılan açıklamada, bir banka şubesinde yaşanan rehin alma olayını gerçekleştiren şüphelinin teslim olduğu bildirildi.

17.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:18Bankaya girdi, iki kişiyi rehin aldı (4)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Valiliği'nde yapılan açıklamada, bir banka şubesinde yaşanan rehin alma olayını gerçekleştiren şüphelinin teslim olduğu bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün Saat 09.45 sularında Antalya Konyaaltı Caddesi'nde Özbekistan uyruklu 1979 doğumlu doktor olduğunu söyleyen erkek bir şahıs, elinde kurusıkı tabanca ile bir banka şubesine girmiş ve şubede bulunanları dışarı çıkartmıştır. Emniyet birimlerimiz olay yerine ivedi bir şekilde intikal etmiş, kendisinin dolandırıldığını ve dolandırılması ile ilgili dikkat çekmek için böyle bir eyleme giriştiğini ifade eden şahıs, iki emniyet görevlisi ve bir banka güvenlik görevlisi tarafından ikna edilmiş ve eylem sonlandırılmıştır."



Antalya Valiliği, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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