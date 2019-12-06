Bankaya kişisel bilgi ihlali cezası

Adalet Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), kişisel verileri amacı dışında kullananlara ceza yağdırıyor. Bir banka çalışanının, özel işi için banka müşterisini telefonla aramasında ihlal olduğuna hükmetti. Bankanın, ilgili kişinin cep telefonu numarasını bankaya veriliş amacı dışında kullandığına dikkat çeken Kurul, bankayı 100 bin lira para cezasına çarptırdı.



KVKK'na müracaat eden bir vatandaş, kişisel verisi olan cep telefonu numarasının bir banka tarafından veriliş amacı dışında kullanıldığını öne sürdü. Şikayeti değerlendiren KVKK, emsal nitelikte bir karara imza attı.



Kararda; "Şikayetçinin bir banka çalışanının kendisini arayarak eşinin müdürü olduğu şirket ile ilgili olarak eşine ulaşamadığını ve eşiyle iletişime geçebilmesi konusunda kendisine yardımcı olmasını talep ettmiştir. Bunun üzerine müşterisi olarak bankaya kendisiyle ilgili işlemlerde kullanılması için vermiş olduğu iletişim bilgilerine amacı dışında nasıl ve neden ulaşıldığı hakkında bilgi almak için bankaya başvuru yaptığı ve bankanın kendisine yazılı bir cevap vermediği iddia edilmiştir." denildi.



Banka tarafından, şikayetçiye gönderilen e-posta mesajında başvurusuna ilişkin detayları Banka Hizmet Hattını arayarak öğrenebileceğine dair bilgilendirme yoluna gidildiği hatırlatıldı.



Kurul kararında şu ifadelere yer verildi: "Veri sorumlusunca şikayetçiye başvurusunda talep ettiği hususları açıklayıcı nitelikte yazılı veya elektronik ortamda bir cevap olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine ulaşılmış olduğundan,şikayetçinin başvurusuna Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun cevap verilmemiş olması nedeniyle Bankaya Kanun ve Tebliğ hükümlerine uyum hususunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi konusunda hatırlatmada bulunulmasına karar verilmiştir. Şikayetçinin müşterisi olduğu Bankaya kendisine ait iş ve işlemlerde ulaşılması adına vermiş olduğu telefon numarası bilgisinin, eşine ulaşılmasında yardımcı olunabilmesi adına işlenmesinin, 6698 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan kişisel verilerin işlenmesinde "belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma" ilkelerine uyulması zorunluluğuna aykırıdır. Bu çerçevede kanunun 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almadığını göstermesi nedeniyle Banka hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." - BURSA

Kaynak: İHA