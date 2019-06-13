Bankaya yatırmak istediği 110 bin lirası gasbedildi

Tuzla
'da bir kişinin elindeki poşette taşıdığı 110 bin lirası, yatırmak için geldiği bankanın önünde gasbedildi.
Alınan bilgiye göre, daha önceden bir bankadan çektiği parayı iş yerine getiren Tuncay Kılıç
, bu parayı başka bir bankaya yatırmak için İçmeler
Mahallesi'ndeki bir banka şubesine gitti.
Banka şubesine gelen Kılıç'ın önü, bankaya girmeden kendisini takip ettiği belirtilen 3 kişi tarafından kesildi.
Kılıç'ın elindeki poşette bulunan 110 bin lirayı gasbeden 3 şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tuzla Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AAİçmeler
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