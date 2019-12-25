Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış

İstanbul Avcılar'da kuru sıkı tabanca ile banka şubesini soyma girişiminde bulunmak isterken yakalanan Murat T.'nin, soyguna 20 bin TL'ye yakın borcu nedeniyle karar verdiğini söylediği öğrenildi. Kuru sıkı tabancayı tanımadığı bir kişiden 250 liraya aldığını öne süren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

HAVAYA ATEŞ AÇTI, KASADAKİ PARAYI İSTEDİ

Dün akşam saatlerinde, bir bankanın Avcılar'da bulunan D-100 yan yolu üzerinde bulunan şubesine gelen Murat T. elindeki tabanca ile kapıya gelerek bir el ateş ederken, kasadaki paranın kendisine verilmesini istedi. Banka görevlileri Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne anında bilgi verirken, güvenlik görevlisi soyguncuyu oyalamaya çalışarak müdahale etmek istedi. Soygun girişiminde bulunan şüphelinin elindeki tabancanın yere düşen kovanından kuru sıkı olduğunu anlayan güvenlik görevlisi müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirirdi. Hemen olay yerine polis ekipleri de şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

BORCU İÇİN SOYGUNA KALKIŞMIŞ

Yunus ekibi tarafından Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye götürülen Murat T.'nin, uzun süreden bu yana işsiz olduğu öğrenildi. İşsiz adam, 20 bin lira borcu olduğunu ve alacaklılarının kendisini sıkıştırmaya başladığı için soyguna karar verdiğini itiraf etti.

Şüpheli adliyeye sevk edildi.