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Bankayı soymak isteyen 2 şüpheli suç üstü yakalandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir bankanın camını tornavida ile açarak giren Emre B. ile Onur K. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

01.04.2020 06:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 06:56
Bankayı soymak isteyen 2 şüpheli suç üstü yakalandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir bankanın camını tornavida ile açarak giren Emre B. ile Onur K. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Olay, bugün saat 04.00 sıralarında Şehit Nerves Bulvarı üzerinde bulunan bir bankada meydana geldi. Emre B. ile Onur K. isimli şüpheliler, bankanın önüne geldi. Şüphelilerden biri gözcülük yaparken, diğer şüpheli tornavida yardımı ile bankanın camını açtı. Hızlı bir şekilde bankaya giren şüpheli, bankada bulunan tuzak paraları aldığı sırada, bankanın alarmlarının çalması üzerine bölgeye çok sayıda polis geldi. Dışarıda gözcülük yapan şüpheli, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Şüpheli ile polis arasında yaşanan kovalamaca kısa sürede sona erdi. Şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı.

Öte yandan, bankaya giren diğer şüpheli ise suç üstü yakalandı. Bankaya giren şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bankadan aldığı tuzak paralar ayakkabısının içerisinde çıktı. Polis ekiplerinin üstlerini aramak istediği sırada, şüpheli "Zaten kafa çok güzel" dediği görüntülendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bankadan detay

-Polis ekiplerinden detay

-Olay yerinden görüntü

-Şüpheliden görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,


Kaynak: DHA

Etiketler: Konak, Polis, Güncel
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