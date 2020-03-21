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Banklar kaldırılınca oraya dizildiler gazetecileri görünce böyle uzaklaştılar

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da korona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu.

21.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:01
Banklar kaldırılınca oraya dizildiler gazetecileri görünce böyle uzaklaştılar
Tekirdağ 'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa 'da korona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.

Korona virüs kaygısına karşılık kimi vatandaşlar evlerine kapanırken, kimi vatandaşta bu salgına aldırış etmiyor. Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da güneşli havayı fırsat bilen yüzlerce vatandaş sahile akın etti. Korona virüs önlemleri kapsamında şehrin çeşitli noktalarındaki bankların kaldırılmasına karşın vatandaşlar sahilde denize sıfır bulunan duvara oturdu.

Gazetecileri görünce uzaklaştılar

Sahile sıfır duvarda gömülü bulunan oturaklarda kalabalıklar oluşurken, burada oturan bir grup yaşlı vatandaş gazetecilerin alanda çekim yaptığını fark edince bulundukları alandan kalkıp uzaklaşmaya çalıştı. Sahilde balık satışı yapan vatandaşlarda insanların ortada yaşanan bu durumun ciddiyetinin farkında olmadığını ifade ederek, özellikle 60 yaş üstü insanların büyük risk taşıdığını belirtti.

"Yaşlı kesim bu durumu çok umursamıyor"

Sahilde balık satışı yapan Behiç Karacı, "Özellikle 60 yaş üstü büyük risk taşıyor. Buna rağmen sahilde buradan geçenlerin abartmıyorum 100 kişiden 98'i yaşlı. Öncelikle bunların evden çıkmaması gerekir. Yaşlı kesim bu durumu çok umursamıyor. İşin ciddiyetinin farkında değiller. Ben bunu şuna bağlıyorum. Sosyal medya kullanmadıkları için, dünyada olup bitenleri çok net göremiyorlar. Muhtemelen haberleri de çok izlemiyorlar. Adam bastonla buraya gelmiş" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

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