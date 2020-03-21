Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Banklar kaldırılınca oraya dizildiler gazetecileri görünce böyle uzaklaştılar - Haberler

Banklar kaldırılınca oraya dizildiler gazetecileri görünce böyle uzaklaştılar

Banklar kaldırılınca oraya dizildiler gazetecileri görünce böyle uzaklaştılar Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da korona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu.

21.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:42
Banklar kaldırılınca oraya dizildiler gazetecileri görünce böyle uzaklaştılar
TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa 'da korona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
Korona virüs kaygısına karşılık kimi vatandaşlar evlerine kapanırken, kimi vatandaşta bu salgına aldırış etmiyor. Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da güneşli havayı fırsat bilen yüzlerce vatandaş sahile akın etti. Korona virüs önlemleri kapsamında şehrin çeşitli noktalarındaki bankların kaldırılmasına karşın vatandaşlar sahilde denize sıfır bulunan duvara oturdu.
Gazetecileri görünce uzaklaştılar
Sahile sıfır duvarda gömülü bulunan oturaklarda kalabalıklar oluşurken, burada oturan bir grup yaşlı vatandaş gazetecilerin alanda çekim yaptığını fark edince bulundukları alandan kalkıp uzaklaşmaya çalıştı. Sahilde balık satışı yapan vatandaşlarda insanların ortada yaşanan bu durumun ciddiyetinin farkında olmadığını ifade ederek, özellikle 60 yaş üstü insanların büyük risk taşıdığını belirtti.
"Yaşlı kesim bu durumu çok umursamıyor"
Sahilde balık satışı yapan Behiç Karacı, "Özellikle 60 yaş üstü büyük risk taşıyor. Buna rağmen sahilde buradan geçenlerin abartmıyorum 100 kişiden 98'i yaşlı. Öncelikle bunların evden çıkmaması gerekir. Yaşlı kesim bu durumu çok umursamıyor. İşin ciddiyetinin farkında değiller. Ben bunu şuna bağlıyorum. Sosyal medya kullanmadıkları için, dünyada olup bitenleri çok net göremiyorlar. Muhtemelen haberleri de çok izlemiyorlar. Adam bastonla buraya gelmiş" dedi. Banklar kaldırılınca oraya dizildiler gazetecileri görünce böyle uzaklaştılar

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Banklar kaldırılınca oraya dizildiler gazetecileri görünce böyle uzaklaştılar
Etiketler : Süleymanpaşa, Tekirdağ, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı - Haberler 40 metrelik duvardan alt yola uçan aracın sürücüsü kazayı ucuz atlattı - Haberler İHH ihtiyaç sahiplerine 'Temizlik kiti' dağıtılacak - Haberler Kılıçdaroğlu CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüntülü COVID-19 toplantısı gerçekleştirdi - Haberler Niğde'de berberlerin kapanma saatinde yoğunluk oluştu - Haberler Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı - Haberler Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı - Haberler AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı - Haberler Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu - Haberler Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı - Haberler İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Loading