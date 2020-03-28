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Banklar söküldü, dört bir yan dezenfekte edildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Korono virüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri bankları sökerken, ilçenin dört bir yanı dezenfekte edildi.

28.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:16
Banklar söküldü, dört bir yan dezenfekte edildi
Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde Korono virüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri bankları sökerken, ilçenin dört bir yanı dezenfekte edildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye 'de belediye ekiplerince halkın sosyal alanları temizlenirken, ilk günden tedbirlerini alan Pazaryeri Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden cadde ve sokakları her gün yıkayarak çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların yoğun olarak kullanılan halka açık yerlerdeki bankları ekipler sökerken, vatandaşlara 1 metre kuralı hatırlattılar.

65 yaş vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda sürekli uyaran Pazaryerci Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Değerli Pazaryerililer, Vefa Destek Gurubumuzu oluşturduk ve 7/24 hizmetinizdeyiz. Alışverişini yapamayan yaşlılarımızın ve kronik hastalarımızın hizmetine devam ediyoruz. Size bir telefon kadar yakınız. Herkes cep telefonumu biliyor, bana çekinmeden ulaşabilirsiniz. Her bireyin can sağlığı bizim için önemli. Değerli büyüklerimiz kısa zamanda torunlarınızı hasretle kucaklaya bilmeniz için lütfen evinizde kalın "dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Pazaryeri, Türkiye, Bilecik, Güncel

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