Banknot ve madeni paradan koronavirüs bulaşabilir mi?
werwe
09.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:02
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), dünyada yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Conona virüsü) salgınına karşı Asya 'dan gelen banknotları karantinaya alıyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) Çin ve diğer Asya ülkelerinden gelen banknotları ülkenin finansal sisteminde tekrar dolaşıma sokmadan önce olası risklere karşı 7 ila 10 gün boyunca karantinaya almaya başladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Çin ve diğer Asya ülkelerinden gelen banknotları ülkenin finansal sisteminde tekrar dolaşıma sokmadan önce olası risklere karşı 7 ila 10 gün boyunca karantinaya almaya başladı.
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Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :Banknot ve madeni paradan koronavirüs bulaşabilir mi?
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Dünya
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