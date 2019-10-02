Banksy 'adını çalmak isteyen şirkete karşı' Londra'da içine girilemeyen dükkan açtı

Sokak sanatçısı Banksy, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir 'dükkan' açtı.

Dükkanda polis kaskından yapılmış bir disko topu ve şarkıcı Stormzy için tasarladığı, üzerinde Birleşik Krallık bayrağı olan bir çelik yelek de bulunuyor.

Croydon ilçesinde açılan dükkanı Instagram hesabından duyuran Banksy, "Bugün bir dükkan açtım. Ama dükkanın kapıları açılmayacak" ifadelerini kullandı.

Dükkanın içindeki nesnelere iki hafta boyunca camın ardından bakmak mümkün olacak.

Dükkandaki ürünler ise internet üzerinden satılacak.

Banksy bu dükkanı ve internet sitesini "bir kartpostal şirketinin adını kullanarak ürün satmasını engellemek için açmak zorunda kaldığını" söyledi.

Sanatçı, Gross Domestic Product (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) adını verdiği dükkanı açarak ticari markasını söz konusu kartpostal şirketinden koruyabileceği yönünde yasal tavsiye üzerine bu kararı aldı.

"Sanırım mahkemeye gelerek ifade vermeyeceğimi düşündükleri için böyle bir şey deniyorlar" diyen Banksy'nin satışa çıkardığı ürünler arasında göçmenlerin kullandığı ve Akdeniz sahillerine vuran can yeleklerinden yapılan paspaslar da var. Bu paspaslar Yunanistan'daki göçmen kamplarında tutulan kadınlar tarafından elle dikilmiş.

Satışa çıkan bir diğer obje de bebeklere saymayı öğretmek için göçmenleri bir kamyona yerleştirdikleri bir oyuncak.

Banksy, satışlardan gelecek paranın Akdeniz'de göçmenleri kurtarmak için bir gemi alımına harcanacağını söyledi ve ekledi:

"Telif hakkına dair tutumum değişmedi. Herkesi eğlence, akademik araştırma veya aktivizm için eserlerimi kopyalamaya, ödünç almaya, çalmaya ve üzerlerinde değişiklik yapmaya davet ediyorum. Sadece birilerinin adımı münhasır bir şekilde kullanmasının önüne geçmek istiyorum."

Dükkanın açılışı, Banksy'nin İngiltere'deki Avam Kamarası'nı içinde milletvekilleri yerine şempanzelerle betimlediği bir resminin Sotheby's müzayede evindeki açık artırmasından birkaç gün öncesine denk geldi.