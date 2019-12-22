Haberler » Dünya » Banksy'den, Batı Şeria'da İsrail'in ayrım duvarı ile İsa'nın doğumunu yorumlayan yeni eser - Haberler
BBC

Banksy'den, Batı Şeria'da İsrail'in ayrım duvarı ile İsa'nın doğumunu yorumlayan yeni eser

Ünlü sokak sanatçısı Banksy, Batı Şeria'da Beytüllahim'deki bir otelde, İsa'nın ahırda doğumunu tasvir eden bir eser sergiledi.

22.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:05 Banksy'den, Batı Şeria'da İsrail'in ayrım duvarı ile İsa'nın doğumunu yorumlayan yeni eser

Ünlü sokak sanatçısı Banksy, Batı Şeria'da 'deki bir otelde, İsa'nın ahırda doğumunu tasvir eden bir eser sergiledi.

"Beytüllahim'in Yara İzi" adı verilen eserde, İsa'nın doğduğu varsayılan yalağın, 'in ördüğü ayrım duvarı ile bölündüğü ve duvarın üzerinde yıldız şeklinde bir patlama izi olduğu görülüyor.

Banksy, Instagram hesabında, bu eserini "İsa'nın modifiye edilmiş doğumu" olarak tarif etti.

İsrail, Batı Şeria'nın çevresine ördüğü "Ayrım Duvarı"nın terör saldırılarını engellemek üzere yapıldığını iddia ediyor. Filistinliler ise duvarın toprak genişletme amaçlı olduğuna inanıyor.

Ulusalararası Adalet Divanı, duvarın yasa dışı olduğuna hükmetti.





Banksy'nin eseri, Beytüllahim şehrindeki Walled Off adlı otelde yer alıyor. Daha önce bu otelin düzenlenmesinde otel sahibi ile Banksy ortak çalışmış.

Otel müdürü Wissam Salsaa, Banksy'nin Noel hikayesini kullanarak Filistinlilerin Batı Şeria'da nasıl yaşadıklarına dikkat çekmek istediğini belirtti.

Salsaa, "Noel'i ve Beytüllahim hikayesini insanları düşünmeye yöneltecek bir şekilde gündeme getirmek için çok iyi bir yol" dedi.

İsa'nın doğumunu canlandıran sahnede, duvarın üzerinde İngilizce ve Fransızca "sevgi" ve "barış" sözcükleri yer alıyor. Sahnede ayrıca üç adet hediye paketi görülüyor.





Salsaa, Banksy'nin, "sesi olmayanların sesi olmaya çalıştığını" söylüyor.

Otelin tüm odaları, Batı Şeria ayrım duvarına bakıyor.

Odalarda Banksy'nin İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmaları konu edinen duvar resimleri sergileniyor.

Banksy'nin, Beytüllahim'de ve ayrım duvarı üzerinde birçok eseri bulunuyor.


Beytüllahim, Batı Şeria, İsrail, Dünya
BBC


Dünya

Son Dakika Haberleri

14:41   Osmaniye'de trafik kazası: 4'ü çocuk 6 yaralı - Haberler
14:40   Aydos Ormanı'nda üç ayrı noktada yangın çıktı - Haberler
14:39   Uluslararası Göçmenler Günü Anadolu Üniversitesinde coşkuyla kutlandı - Haberler
14:35   Hong Konglulardan Doğu Türkistan'daki Uygur azınlığa destek eylemi - Haberler
14:29   İş yerinde başlayıp ertesi gün devam eden tartışma kanlı bitti - Haberler
14:21   Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan Gökçek'e: Moğol istilasından sonra en büyük felaket - Haberler
14:06   Sokak kedisi "Hüsnü", okulun 860'ıncı öğrencisi olarak derslere girmeye başladı - Haberler
13:52   Komşu kızların tuvaletine gizli kamera yerleştiren doktor serbest bırakıldı - Haberler
13:41   Masaj salonlarında fuhuş yaptıran çift tutuklandı - Haberler
13:34   Askerde kalmak için 50 metre yükseklikteki binanın tepesine çıktı - Haberler
22.12.2019 14:49:35