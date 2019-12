Kamuya açık alanlarda yaptığı grafiti tarzı resimlerle tanınan ancak kimliği bilinmeyen sokak sanatçısı Banksy'nin yeni maket çalışması " Beytüllahim 'in Yarası", işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan The Walled Off Hotel'de sergilendi.Ayrım Duvarı'yla çevrili otelin işletmecisi Vessam Selsa, Banksy'nin söz konusu çalışmasının Noel kutlamaları dolayısıyla otelde sergilendiğini söyledi.