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Bankta oturan yaşlılara sulu ikaz

Bankta oturan yaşlılara sulu ikaz Uyarılara rağmen sokağa çıkıp bankta oturan iki yaşlının üzerine su atıp kaldırdılar Ülke genelinde 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kontroller sıklaştırılırken, vatandaşlar da sokakta gördükleri yaşlılara farklı...

22.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:26
Bankta oturan yaşlılara sulu ikaz
Uyarılara rağmen sokağa çıkıp bankta oturan iki yaşlının üzerine su atıp kaldırdılar
ISPARTA - Ülke genelinde 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kontroller sıklaştırılırken, vatandaşlar da sokakta gördükleri yaşlılara farklı tepki gösteriyor.
Isparta 'da tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan orta yaş üstü vatandaşlar dün banklarda oturmaya devam edince vatandaş kendi önlemini almak zorunda kaldı. Isparta Kaymakkapı ve Hükümet Meydanında yoğunluk çoğalınca 65 yaş üzeri vatandaşlara zaman zaman halktan da tepki geliyor. Belediye, yaşlılar banklara oturmasın diye şerit çekerken bazı vatandaşlar ise kuralları çiğnemeye devam edince vatandaştan da tatlı sert bir uyarı geldi. .Dün öğle saatlerinde Isparta Belediye İşhanı önünde banklarda oturan kişilere yukarıdan atılan su görüntüleri bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Bankta otururken bir anda tepelerinden su geldiğini gören iki yaşlı vatandaş biranda neye uğradığını anlayamadı. Hızlıca yerlerinden kalkan iki yaşlı vatandaş, suyun nerden geldiğini anlamaya çalıştı. Bankta oturan yaşlılara sulu ikaz

Kaynak: İHA

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Bankta oturan yaşlılara sulu ikaz
Etiketler : Isparta, Genel

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