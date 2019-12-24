Haberler » Güncel » Bankta unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi - Haber

Bankta unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi

Bankta unutulan valiz ekipleri harekete geçirdiİzmit'te bir banka şubesinin arka penceresi önündeki bankın yanına bırakılan valiz ve battaniye polisi alarma geçirdi.

24.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:24
Bankta unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi
'te bir banka şubesinin arka penceresi önündeki bankın yanına bırakılan valiz ve battaniye polisi alarma geçirdi. Valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatıldı.
İzmit Ömerağa Mahallesi Dar Sokak'taki bir bankın yanına bırakılan valiz ve battaniyeyi gören vatandaşlar polisi aradı. Bölgeye gelen polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Bir banka şubesinin arka penceresi önündeki bankın yanında bulunan valiz için bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giydikten sonra valizi fünye ile kontrollü olarak patlattı. Valizin boş olduğu görüldü.
Sokak tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı. Patlatılan valiz ve yanındaki battaniye ise polis tarafından götürüldü.
Bankta unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi

Polis, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:56   Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle iki inşaatın çatısı uçtu - Haber
12:55   İnternetten öğrendiği hat sanatını cami duvarlarına işledi - Haber
12:52   Dicle Elektrik'ten Mardin'e 1 milyon 853 bin liralık yatırım - Haber
12:52   Organik Eflani Hindisi kolesterole iyi geliyor - Haber
12:50   İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Gümüşhane'de anıldı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
10:27   Son dakika: Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
24.12.2019 13:01:04