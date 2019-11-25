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Bankta uyuduğu zannedildi, öldüğü ortaya çıktı

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki bekleme salonunda bir bank üzerinde uyuduğu zannedilen Basri Gündoğan'ın (70) öldüğü ortaya çıktı.

25.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:04Bankta uyuduğu zannedildi, öldüğü ortaya çıktı

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki bekleme salonunda bir bank üzerinde uyuduğu zannedilen Basri 'ın (70) öldüğü ortaya çıktı. Gündoğan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belli olacak.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi yanındaki hasta yakınlarının kullandığı bekleme salonundaki bir bankta uyuduğu zannedilen Basri Gündoğan, çevredekiler tarafından uyandırılmak istendi. Ancak, Gündoğan uyanmadı. Bunun üzerine acil servisten doktor çağrıldı. Doktor, Gündoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uykuda geçirdiği kalp krizinden öldüğünü tahmin edilen Gündoğan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile kesinleşecek. Kimsesiz ve kalacak yeri olmadığı öğrenilen Gündoğan'ın uyumak için bekleme salonunda bulunduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.



Gündoğan, Güncel

Kaynak: DHA

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