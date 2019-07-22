Haberler» Magazin» Haber

Banu Alkan, rekor kıran Reynmen'e övgü yağdırdı

Alışveriş merkezinde görüntülenen Banu Alkan, yeni şarkısı Ela ile rekor kıran Reynmen'i öve öve bitiremeyip "Kimseye konuşmak düşmez" dedi.

22.07.2019 12:56 Banu Alkan, rekor kıran Reynmen

Bir döneme damgasını vuran Türk sinemasının 'Afrodit' lakaplı güzel oyuncusu Banu Alkan, geçtiğimiz gün Kartal'daki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yeni şarkıcı Ela ile müzik piyasasına damga vuran ve rekorlar kıran Reynmen hakkında konuşan Alkan, övgüler yağdırdı.

REYNMEN'E ÖVGÜ YAĞDIRDI

YouTube'daki tıklanma oranıyla ünlü isimleri inandıramayan fenomen Reynmen'e bir destek de Banu Alkan'dan geldi. Genç şarkıcı hakkında fikirlerini söyleyen Alkan, "YouTuber Reynmen'i çok başarılı buluyorum. Tebrik etmek lazım kendisini bu bir büyük başarı. Kimseye konuşmak düşmez" dedi.

"HALA REYTİNGLERDE BİR NUMARAYIM"

Genç oyuncular hakkında fikirlerini söyleyen Banu Alkan, sözlerine şöyle devam etti: "Yeni nesil genç oyuncuları başarılı bulduklarım var. Fakat bir anda şöhret olup bir anda kaybolmaları da çok üzücü bir şey. Bir starın aranmaması çok kötü bir şey. Ben hayatımda hiç bunu yaşamadım çok şükür. Hala reytinglerde bir numarayım, hatta reyting kraliçesiyim"

Yeni albümü Parfüm'ü piyasaya çıkarmaya hazırlanan Banu Alkan, "Bomba gibi geliyorum" dedi.

Banu Alkan, Reynmen, Kartal, Genç, Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:04   Rapçi Ben Fero eski haliyle takipçilerini şaşkınlığa uğrattı
13:54   İzmir'in önemli isimlerini buluşturan nikah
12:56   Banu Alkan, rekor kıran Reynmen'e övgü yağdırdı
12:11   "Tarkan boş CD bile yapsa satar"
11:53   Usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı
11:15   Hamile olan Müge Boz karnını böyle gizledi
11:04   Oyuncu Pelin Akil, bebeğinin anne dediğini duyunca gözyaşlarına boğuldu