26.06.2019 08:43
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BANÜ "Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu" başladı

BANÜ "Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu" başladı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin yaz okulu başladı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin yaz okulu başladı.
Üniversitenin sahip olduğu teknik, akademik ve sosyal çalışmaların 5 gün boyunca 160 öğrenciye anlatılacağı programın açılışı Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda yapıldı.
BANÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Orhan Duman, açılış etkinliğinde, konuyla ilgili öğrencileri ve ailelerini bilgilendirdi.
Program, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir 'in 5 öğrenciye beyaz önlük giydirip fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.
Kaynak: AA
Eylül , Bandırma , Teknoloji

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