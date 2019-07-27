BANU'da hedef bin 100 yabancı öğrenci
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANU) 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bin 100 yabancı öğrenciyi kabul etmeyi hedefliyor.27.07.2019 14:19
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANU) 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bin 100 yabancı öğrenciyi kabul etmeyi hedefliyor.
BANU Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitelerindeki kalitenin sürekli arttığını söyledi.
Özdemir, yeni yılda 21 yeni program açılacağını belirterek, "30 bin metrekarelik inşaat alanı bulunan bir salon için Spor Toto ile sponsorluk anlaşmasını imzaladık. Bu salonda ayrıca yarı olimpik yüzme havuzu, futbol sahası, çeşitli sporlar için bölümler ve bir gençlik merkezi de yer alacak. Gelecek yıl sonunda bitirilmesi planlanan bu salonun proje ihalesini yaptıktan sonra inşaat ihalesini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
Arkeoloji fakültesinin açılması için yeniden başvuru yapacaklarını ifade eden Özdemir, "Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl YÖK'e bu fakülte için yaptığımız başvuru, arkeoloji fakültelerinin ülke düzeyindeki doluluk oranlarının sadece yüzde 38 olması nedeniyle reddedilmişti. Ancak Bandırma ve yöresinin tarihi ve arkeolojik eserler açısından çok zengin olması nedeniyle bu başvurumuzu yenileyeceğiz." dedi.
BANU Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitelerindeki kalitenin sürekli arttığını söyledi.
Özdemir, yeni yılda 21 yeni program açılacağını belirterek, "30 bin metrekarelik inşaat alanı bulunan bir salon için Spor Toto ile sponsorluk anlaşmasını imzaladık. Bu salonda ayrıca yarı olimpik yüzme havuzu, futbol sahası, çeşitli sporlar için bölümler ve bir gençlik merkezi de yer alacak. Gelecek yıl sonunda bitirilmesi planlanan bu salonun proje ihalesini yaptıktan sonra inşaat ihalesini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
Arkeoloji fakültesinin açılması için yeniden başvuru yapacaklarını ifade eden Özdemir, "Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl YÖK'e bu fakülte için yaptığımız başvuru, arkeoloji fakültelerinin ülke düzeyindeki doluluk oranlarının sadece yüzde 38 olması nedeniyle reddedilmişti. Ancak Bandırma ve yöresinin tarihi ve arkeolojik eserler açısından çok zengin olması nedeniyle bu başvurumuzu yenileyeceğiz." dedi.
Süleyman Özdemir, Bandırma, Eylül, Teknoloji
Kaynak: AA