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Banu Karaca Kalamış'ı İzmir Marşı ile ayağa kaldırdı

Türkiye'nin en başarılı kadın sopranolarından Banu Karaca geçtiğimiz akşam Wyndam Grand Klamış Marina Hotel'de yer alan Ouzu'da sahne aldı.

26.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:06Banu Karaca Kalamış'ı İzmir Marşı ile ayağa kaldırdı

Hakan Aysev ile olan sürpriz evliliği kısa sürede biten ve sahne kendisini tam anlamıyla müziğe adadığın her fırsatta dile getiren Karaca, enerjisi ve performansıyla kendisini dinlemeye gelen müzikseverlerden tam not aldı. Sahne için tercih ettiği süper mini elbisesiyle de dikkat çeken başarılı sanatçı, güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı.

Programının finalini Marşı ile yaparak meakdaki coşkuyu doruklara çıkaran Banu Karaca, ''Tüm dünyanın önünde saygıyla eğildiği Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve rahmetle anıyorum. Bugün burada sizlerle birlikte şarılar söyleyebiliyorsam, bugün kadınlar ülke ekonomisine ve iş gücüne hatrı sayılır bir katkı yapabiliyorsa bu O'nun sayesindedir.'' diyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı ve ekledi; ''Geleceğe umutla bakabilen nesiller yetiştirecek eğitim ordusunun her bir ferdine sonsuz teşekkürleimi sunuyorum. Sizlerin sabrı ve gayreti ile bu ülke ilelebet payidar kalacak...''


Hakan Aysev, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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