BANÜ Rektörü Prof. Dr. Özdemir, Manyas'ta öğrencilerle buluştu

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Manyas Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, Genel Sekreter Cihangir Boz ve Manyas Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Burak Darıcı'nın da katıldığı programda konuşan Özdemir, görev yaptığı 4 yıl içinde ilk kez bir öğrenci topluluğundan davet aldığını ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Üniversitenin tanınır hale geldiğini belirten Özdemir, "Üniversiteler bulundukları şehre yeni değer katan kuruluşlardır. Bu anlamda grup olarak alanlarında uzmanlaşmış iş adamları, yazarlar ve sanatçılarla iletişim halindeyiz. Bunları en kısa zamanda ilçemizde ağırlamak istiyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Barcin de öğrencilerin taleplerini dinleyerek yardımcı olacağını ifade etti.

Rektör Özdemir ve beraberindekiler daha sonra Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya'ya makamında ziyarette bulundu.