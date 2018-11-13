Banü Sporda da Büyüdü

Bandırma
Onyedi Eylül
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir
, üniversitenini sportif faaliyetlerde de gelişimini sürdürdüğünü belirterek, kadın ve erkeklerde 28 branşta, 50 takım, 20 antrenör ve 500 lisanslı sporcuya ulaştıklarını bildirdi.
Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin kurulduğu günden bugüne Türkiye
'deki üniversite oyunlarına sürekli katılarak, bölgeyi temsil ettiğini söyledi.
Sportif faaliyetlerde gelinen nokta hakkında bilgi veren Özdemir, "Üniversitede, 28 branşta kadın ve erkekler olmak üzere 50 takım, 20 antrenör ve 500 lisanslı sporcuya ulaştık. Çok bilinen spor branşlarının yanında flag futbolu, korfboll, bocce ve okçuluk gibi branşlarda da etkiniz." dedi.
Özdemir, birçok branşta ödül ve madalyalar aldıklarını da belirterek, şunları kaydetti:
"Spor Bilimleri Fakültesi kurulduktan sonra başarılarımızın artacağından eminim. Bu işin başında yer alan arkadaşımız da sporun içinden gelen hala aktif olarak da sporculuk ve hakemlik yapan bir arkadaş. Çoğu üniversite, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bütçe sıkıntılarını sebep göstererek spor faaliyetlerine katılamıyor olmalarına rağmen biz, tam tersine branş sayımızı 28'e çıkarttık."