Banü Yeni Akademik Birimlerle Büyüyecek

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:22



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:22

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitede yeni akademik birimler ve programlar açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.Özdemir, üniversitede düzenlediği basın toplantısında, birkaç hafta önce YÖK'e yeni kurmak istedikleri fakülte ve meslek yüksekokulu bölümleriyle ilgili tekliflerini sunduklarını söyledi.Üniversite bünyesinde denizcilik meslek yüksekokulu ile Bandırma Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) içerisinde BOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu açmak için YÖK'e teklifte bulunduklarını aktaran Özdemir, bunların dışında üniversitede sanat, tasarım ve mimarlık fakültesi kurmak istediklerini, ayrıca tıp ve hukuk fakülteleri için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.Özdemir, yeni kurmayı planladıkları BOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda elektrik, elektronik teknolojisi, makine, kaynak teknolojisi ve kimya teknolojisi programlarının açmayı planladıklarını belirterek, mevcut Manyas ve Erdek meslek yüksekokullarını sosyal bilimler, Gönen Meslek Yüksekokulunu da bilişim ve grafik tasarım alanında açılacak yeni bölümler ile güçlendireceklerini söyledi.Gönen'e fizyoterapi merkeziGönen ilçesine yönelik de gelişim planları olduğunu ifade eden Özdemir, Gönen'in termal açıdan Türkiye'nin sayılı bölgelerinden birisi olduğuna işaret etti.Özdemir, bu alandaki araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla Gönen'de bir uygulama ve araştırma merkezi kurmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:"Bu kapsamda, Gönen Belediye Başkanımız ve Gönen Kaymakamımız ile yeni bir protokol imzalayacağız. Yıldız Otel'in arka tarafında bir bölge var. Bu protokolle o arazinin, üniversitemiz bünyesinde kurulacak olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi için üniversitemize tahsisini talep etmiş olacağız. Güney Marmara Kalkınma Ajansı da bu konuda bize destek olacağını ifade etti."Özdemir, üniversite bünyesinde bir yıl içerisinde teknokent de kuracaklarını sözlerine ekledi.