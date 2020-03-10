BANÜGSK play-off'ta Burhaniye Belediyespor'la eşleşti
Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi (KBBL) B Grubu'nda mücadele eden Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü'nün (BANÜGSK), play-off'ta Burhaniye Belediyespor ile eşleşti.
10.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:40
Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi (KBBL) B Grubu'nda mücadele eden Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü'nün (BANÜGSK), play-off'ta Burhaniye Belediyespor ile eşleşti.
A Grubu'nun ikincisi Burhaniye Belediyespor, B Grubu'nun ikincisi olan BANÜGSK'la eşleşti.
İki ekibin ilk maçı 15 Mart Pazar günü saat 14.00'da Bandırma Basketbol Kapalı Spor Salonunda oynanacak.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Barış Yıldırım, yaptığı açıklamada, oyuncularına güvendiğini söyledi.
Yıldırım, tüm Bandırmalıları maça davet ederek, "Organizasyon kültürü ve yapısı itibariyle Burhaniye Belediyespor bizden daha tecrübeli bir takım olsa da eşleşme müsabakalarında herkesin keyif alacağı bir mücadele sergileyeceğiz." dedi.
A Grubu'nun ikincisi Burhaniye Belediyespor, B Grubu'nun ikincisi olan BANÜGSK'la eşleşti.
İki ekibin ilk maçı 15 Mart Pazar günü saat 14.00'da Bandırma Basketbol Kapalı Spor Salonunda oynanacak.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Barış Yıldırım, yaptığı açıklamada, oyuncularına güvendiğini söyledi.
Yıldırım, tüm Bandırmalıları maça davet ederek, "Organizasyon kültürü ve yapısı itibariyle Burhaniye Belediyespor bizden daha tecrübeli bir takım olsa da eşleşme müsabakalarında herkesin keyif alacağı bir mücadele sergileyeceğiz." dedi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :BANÜGSK play-off'ta Burhaniye Belediyespor'la eşleşti
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