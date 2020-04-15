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Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı

Türkiye'nin önde gelen beyaz et üreticisi Banvit, ihtiyaç sahipleri ve 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırılması için 40 ton beyaz et bağışı yaptı.

15.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:14

Beyaz et üreticisi Banvit , faaliyette bulunduğu şehirlerde değerlendirilmek ve ağırlıklı olarak 65 yaş üzeri vatandaşlara ulaştırılmak üzere 40 ton beyaz et bağışı yaptı.

Banvit'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Banvit CEO'su Tolga Gündüz, Banvit olarak çalışanların, ekiplerin sağlığını ve güvenliğini her şeyin önünde tuttuklarını belirterek, "Tüm dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla gıda yardımı yapmak istedik. Bu bağlamda aktif olduğumuz şehirlerde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın önceliklendirileceği bir sistemle beyaz et bağışı yapmak için yardımlarımızı başlattık" dedi.

"BAZI ŞEHİRLERDE PİŞMİŞ OLARAK ULAŞTIRACAĞIZ"

Böylesine zor bir dönemde sorumluluklarının farkında olduklarını belirten Gündüz, "Şehirlerimizin uygunluk durumuna göre bazı yerlerde doğrudan paket ürün teslimatı yapılırken bazı şehirlerde ürünlerimizi pişmiş olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturacağız. Türkiye'nin lider beyaz et üreticilerinden biri olarak toplumumuz için ürettiğimiz temel gıda maddelerinin, özellikle böyle zor günlerde, ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz ve bunun bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle de başta sahada görev yapanlar olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri çaba ve fedakarlık için çok teşekkür ediyorum. Banvit, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize hizmet etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"YARDIMLARA DEVAM EDECEĞİZ"

İçinden geçilen hassas dönemin özveri, birlik ve dayanışmayla aşılacağına belirten Gündüz, kaliteli gıdayı ihtiyacı olanların sofralarına ulaştırmak, dengeli beslenmeye destek olmak için Banvit olarak yardımlara devam edeceklerini kaydetti.

Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Banvit, CEO, Ekonomi
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