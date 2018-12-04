04 Aralık 2018, 15:39
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Banvit, ABD'li D.j. Shelton'ı Transfer Etti

Banvit, ABD

Banvit Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu D.J. Shelton'ı kadrosuna kattı.

Banvit Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu D.J. Shelton'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Belarus ekiplerinden Tsmoki-Minsk'te forma giyen D.J. Shelton ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kariyerine 2011-2012 sezonunda NCAA takımlarından Washington State'te başlayan Shelton'ın, sezon başında transfer olduğu Tsmoki-Minsk'le çıktığı 12 maçta, 14,6 sayı ve 7 ribaund ortalamalarıyla mücadele ettiği aktarıldı. basketbol,Banvit,Amerika Birleşik Devletleri
04 Aralık 2018 Salı 15:39



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