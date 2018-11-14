Banvit - Anwil: 75-68

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta karşılaşmasında Banvit
sahasında Polonya
temsilcisi Anwil'i 75-68 mağlup etti.
Maça iyi başlayan ve hızlı hücumda Morgan, Oliver
ve Rıdvan Öncel ile basketler bulan Banvit 4. dakikayı 10-6 önde geçti. Konuk takım Anwil Sobin, Likhodei, Lacznski ve Michalak dörtlüsüyle pota altında kazandığı basketlerle 5. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 13-10
Çeyreğin son iki dakikasında Ercan Osmani ve yeni transfer Moore ile basketler bulan ev sahibi ekip ilk periyodu 5 sayı farkla 20-15 tamamladı.
İkinci periyodun başında Polonya ekibinin sert savunmasını Rıdvan Öncel ve Ragıp Atar ile geçen Banvit 14. dakikaya 26-19 üstün girdi.
Zyskowski ve Likhodei ile dış atışlarda başarılı olan Anwil, ilk yarıda son beş dakikaya girilirken farkı bir sayıya indirdi: 26-25
Banvit'in boş toplarını Zyskowski ve Likhodei ikilisiyle cezalandıran Anwil, 18. dakikada 29-30 öne geçti. Hızlı hücumlarda sayılar üreten ve ev sahibi ekibe sayı imkanı vermeyen konuk takım, ilk yarıda soyunma odasına 34-31 önde girdi.
3. periyoda Kostrzewski, Michalak ve Sobin'in sayılarıyla başlayan Polonya ekibi 25. dakikaya 42-41 önde girdi.
Moore, Perez, Tolga Geçim
ile aradaki sayı farkını kapatan turuncu-yeşilliler, üst üste kazandığı sayılarla 27. dakikada skoru 49-44 lehine çevirdi. Bandırma
ekibi son çeyreğe 10 sayı farkla 58-48 önde girdi.
Son periyodun ilk dakikalarında Moore ile sayılar üreten Banvit 32. dakikayı 62-54 önde geçti. Son beş dakikaya girilirken 8-0'lık seri yakalayan Anwil takımı, Sobin, Michalak ve Zyskowski'nin sayılarıyla skoru eşitledi: 62-62 İsmail Cem
Ulusoy, Morgan ile sayı üreten Banvit son iki dakikaya girilirken tekrar öne geçti: 70-66
Maçın bitimine 17 saniye kala Perez'n üçlüğü ile oyunu garantileyen Banvit, salondan 75-68 galip ayrıldı.Banvit: 75 - Anwil: 68
Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan
), Nicolas Maestre (Fransa
), Steve Bittner (Almanya
)
Banvit: Perez 8, İsmail Cem Ulusoy
7, Oliver 8, Ercan Osmani 1, Tolga Geçim 8, Morgan 13, Rıdvan Öncel 8, Metehan Akyel, Şehmus Hazer 1, Ragıp Atar 2, Moore 19
Başantrenör: Ahmet Gürgen
Anwil: Simon 2, Broussard, Markovic 1, Laczynski 2, Likhodei 12, Sobin 15, Zyskowski 15, Michalak 15, Kostrzewski 4, Szewczyk 2, Parzenski
Başantrenör: Igor Milicic
1. Periyot: 20-15
2. Periyot: 31-34
3. Periyot: 58-48
4. Periyot: 75-68Maçın Ardından
Ahmet Gürgen: "Maçın sonunda kargaşa çıkarttık ve bu kargaşada kaybolmadık"
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta karşılaşmasında Polonya temsilcisi Anwil takımını 75-68 mağlup eden Banvit'in Başantrenörü Ahmet Gürgen, yeni transfer McKenzie Moore'un ilk maçı olduğunu ve sadece 2 antrenmanla sahaya çıktığını söyledi.
Gürgen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ekibi için çok zor bir maç olduğunu belirtti. Oyunun içerisinde setleri istedikleri gibi sahaya süremediklerini anlatan Gürgen, şöyle konuştu:
"Özellikle uzunlarla hücumda skor bulduk ve oralarda kalabildik. Maçın sonunda rakip takım organizasyon eksikliğimizden faydalandı. Savunma değiştirerek bize karşı devamlı avantaj sağlamaya başladı. Uzunlarımızın kötü günüydü. Onlardan katkı alamayacağımızı anladığımız zaman kısaldık ve kargaşa yaratmaya çalıştık. Sahada avantajı almaya çalıştık. Böyle bir hamle yaptık ve üçüncü periyotun sonuna kadar çok iyi oldu. Maçın sonuna kadar onlar bir hamle yaptı, biz bir hamle yaptık ve oyun ortada gitti. Cem de her zaman olduğu gibi ciddi katkı sağladı. Maçın sonunda kargaşa çıkarttık ve bu kargaşada kaybolmadık. Bu şekilde maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."
Igor Milicic: "Birçok hata yaptığımız ve gelgitler yaşadığımız bir müsabaka oldu"
Anwil Başantrenörü Igor Milicic, Banvit'i kutlayarak, "Birçok hata yaptığımız ve gelgitler yaşadığımız bir müsabaka oldu. Banvit tek oyuncuya bağlı kalmayarak 6-7 farklı oyuncudan katkı aldı. Bu da onları savunmada ve hücumda maç sonunda diri kıldı." ifadesini kullandı.
Polonya,Banvit
14 Kasım 2018 Çarşamba 02:35