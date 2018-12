Banvit Başkanı Özkan Kılıç: "Hak Ettiğimiz Yerde Değiliz"

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:07



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:07

Bu yıl Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne alt yapıdan kazandıkları oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla başladıklarını söyleyen Banvit Başkanı Özkan Kılıç, " Genç ve yeni bir takım olmanın dezavantajlarını yaşayabileceğimizi ve başlarda bir bocalama dönemi geçirebileceğimizi düşünüyorduk. Lige de düşüncelerimizin de oldukça altında bir başlangıç yaptık" dedi.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yoğun mesai harcayan Banvit, bu yıl lige altyapısından kazandığı oyuncularla ağırlıklı bir kadro ile başladı. Başarılı neticeler almakta zorlanan turuncu-yeşilliler, Avrupa 'da elde ettiği sonuçları lige de yansıtmak için sezon içerisinde ilave transferler yaptı. Banvit Başkanı Özkan Kılıç ve Banvit Başantrenörü Ahmet Gürgen, takımın hem Türkiye Ligi'nde hem de Avrupa'daki gidişatını, hedeflerini ve 2018-2019 basketbol sezonunu İHA'ya değerlendirdi.Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade ederek, önümüzdeki haftalarda daha başarılı sonuçlara imza atacaklarını söyledi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan haftaları değerlendiren Kılıç, "Bilindiği üzere sezona, altyapımızdan yetişen 10 Türk sporcu ve potansiyellerine inandığımız 5 genç yabancı oyuncu ile başladık. Takımın başına da yıllardır herkesin gıpta ile takip ettiği Banvit altyapısının mimarı Ahmet Gürgen'i getirdik. Genç ve yeni bir takım olmanın dezavantajlarını yaşayabileceğimizi ve başlarda bir bocalama dönemi geçirebileceğimizi düşünüyorduk. Ama sonuç olarak özellikle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne düşüncelerimizin de oldukça altında bir başlangıç yaptık ve kadroda küçük çaplı bir revizyona gitme kararı aldık. Beklentilerimizin uzağında kalan iki yabancı sporcumuzla yollarımızı ayırarak kadromuzu yeni isimlerle takviye ettik. Sezonun devamı için hedefimiz FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı grafiğimizi sürdürerek şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise en kısa sürede sıralamada hak ettiğimiz ve alışık olduğumuz noktaya gelmek olacaktır" dedi.Kılıç: "Bütçemize göre transferde oldukça başarılıyız"Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, 2018-2019 basketbol sezonu için yaptıkları transfer çalışmaları hakkında da konuşarak, "Son yıllarda küçülen bütçemiz de göz önüne alındığında transferde oldukça başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle yakın zamanda kulübümüzde oynayan birçok yabancı oyuncu çok daha büyük rakamlara, büyük bütçeli kulüplere transfer oldular. Bu sezon özelinde ise beklentilerimizi ve hedeflerimizi karşılayamayacaklarına kanaat getirip, yollarımızı ayırdığımız iki sporcu dışında yine iyi seçimler yaptığımızı ve mevcut kadromuzun, kulübümüzü en kısa zamanda hak ettiği seviyeye getireceğini düşünüyorum. Banvit Basketbol Kulübü olarak önceliği her zaman altyapıya verdik. Dolayısıyla sadece bu sezon değil, senelerdir Banvit Basketbol Kulübü altyapısı ile Türk milli takımlarına ve basketbol liglerine kaynak oluşturuyor. Bu sezon farklı olarak altyapıdan çıkan gençlerimize daha büyük sorumluluk vermiş bulunuyoruz. Öyle ki; Süper Lig tarihinde ilk olacak şekilde kadrosunda yabancı sporcuları haricinde tüm sporcuları kendi altyapısından yetişen ilk kulüp olma gururunu yaşıyoruz. Bu yapılanma ve nihayetinde beklentilerimizin gerçekleşmesinin biraz zaman alacağının farkındayız ama sonucunda çok büyük bütçeler olmadan, büyük hedeflere ulaşmanın yolunun bu yapılanma olduğunun da bilincindeyiz" şeklinde konuştu.Sponsorluk anlaşması biten Banvit ne yapacak?Görener Ailesi'nin, Banvit A.Ş.'yi satmasının ardından bu sezon sonunda takımla olan sponsorluk anlaşmasının da sona ereceğini belirten Başkan Kılıç, "Öncelikle Banvit Basketbol Sportif A.Ş ve Banvit A.Ş'nin herhangi bir organik bağı olmayan iki farklı yapı ve kurum olduğunu belirtmek isterim. 25 senedir sürmekte olan ve iki tarafa da büyük fayda sağladığını düşündüğümüz bir işbirliği içindeyiz. Son yapmış olduğumuz ve 2 seneyi kapsayan sponsorluk anlaşması bu sezon sonu itibarı ile bitiyor. Biz kulüp olarak bu iş birliğinin daha uzun soluklu ve sürdürülebilir olmasını temenni etmekle beraber bu konuda son kararın Banvit A.Ş yönetimine ait olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.Başantrenör Gürgen: "Hedefimiz ligde bulunduğumuz yerden uzaklaşmak"Banvit'de uzun yıllar altyapının yetişmesinde önemli katkıları olan ve bu yıl A Takım başantrenörü olarak görev yapan Ahmet Gürgen ise takımını ve sezonu değerlendirdi. Gürgen, "Öncelikle her geçen gün daha iyi birbirimizi anlamaya başladık. Sonuçta genç oyuncularımız artık başrol almaya başladılar. Orada biraz inişler çıkışlar oldu. Ama bu normaldir. Genç oyuncular her zaman sezon başlangıcında biraz süre isterler. O süreyi bence tamamladılar artık. Hata yaptılar, insanlar hata yapmadan öğrenemezler. Artık daha iyi sahayı görüyorlar. Bu aşamaları geçirdikten sonra ilerlemeye devam edecekler. Çünkü gelecekleri çok açık. Sadece yerli oyuncularımız için değil, yabancı oyuncularımız için de söylüyorum. Bu bir süreçti ve geçirdiler. Bundan sonra daha iyi kendilerini kontrol edecekler. Ben inanıyorum ki Türkiye Ligi'nde de önemli ve basit maçlar kaybettik. Ama orta ve uzun vadeli hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.Banvit'in bu yıl ki hedeflerinden de bahseden Gürgen, şunları söyledi:"Tabii birincisi şu an ligde bulunduğumuz yerden uzaklaşmak ve yukarılarda iyi pozisyon bulmak istiyoruz. Hatta play-off'ta yer almak istiyoruz. Çünkü oyuncularımızın kapasitesi buna çok müsait. Bununla birlikte şu anda en büyük problemimiz olan bir şutöre ihtiyacımız vardı. O da geldi. Önemli bir oyuncu olan Gary Neal'i transfer ettik. O bize oyunculuktan öte ağabeylik de yapacak." - BALIKESİR