Banvit Fransa Deplasmanında

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 9'uncu hafta maçında Banvit
, yarın Antares Arena'da Fransa
temsilcisi Le Mans
'a konuk olacak. Temsilcimiz Le Mans'ı mağlup ederek Avrupa
'da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.
Banvit, Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 9'uncu hafta maçında yarın saat 22.30'da Fransa temsilcisi Le Mans'a konuk olacak. Mücadeleyi Fernando Cuevas (İspanya
), Janusz Calik (Polonya
) ve Sebastien Clivaz (İsviçre
) hakem üçlüsü yönetecek. Turuncu yeşilliler Avrupa'da bugüne kadar çıktığı 185 maçta, 106 galibiyet, 78 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren Banvit, yeni sezona çıktığı 8 maçtan 5'ini kazanarak başladı. Banvit Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son karşılaşmada Almanya
'da konuk olduğu MHP
Riesen Ludwigsburg'u 76 - 88 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta mücadelesinde Bandırma
'da karşı karşıya gelen iki ekibin maçında Banvit sahadan 96 - 67 galibiyetle ayrılmıştı. Banvit Fransa'da konuk olacağı Le Mans'ı mağlup ederek Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.
- Bandırma
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Kaynak: DHA