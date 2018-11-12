Banvit'in Konuğu Anwil

Takım O G M A Y Av. P 1. UCAM Murcia 5 5 0 396 335 61 10 2. Sidigas Avellino 5 4 1 469 439 30 9 3. Banvit 5 3 2 438 388 50 8 4. Nizhny 5 2 3 382 403 -21 7 5. Anwil



5 2 3 444 448 -4 7 6. Le Mans 5 2 3 355 385 -30 7 7. Ventspils 5 2 3 418 453 -35 7 8. MHP Riesen 5 0 5 384 435 -51 5





12 Kasım 2018 Pazartesi 12:00



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:00

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, A Grubu'ndaki 6. maçında yarın Polonya temsilcisi Anwil'i ağırlayacak.Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek. Karşılaşma, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, bu sezon çıktığı 5 maçtan 3'ünü kazandı.Geçen hafta İtalya'da konuk olduğu Sidigas Avellino'ya, başa baş geçen mücadele sonunda 99-95 mağlup olan Banvit, Bandırma'da konuk edeceği Anwil'i mağlup ederek Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu şöyle: