Banvit, MHP Riesen'e Konuk Olacak

MHP
Arena'da oynanacak karşılaşma yarın saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, Almanya
'da konuk olacağı MHP Riesen'i mağlup ederek Avrupa
'da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.
Banvit
, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 7 maçtan 4'ünü kazandı.
Almanya,Banvit,MHP
A Grubu birinci haftasında MHP Riesen ile Bandırma
'da karşılaşan Banvit sahadan 89-76 galibiyetle ayrılmıştı.
11 Aralık 2018 Salı 12:58