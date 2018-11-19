Banvit, Murcia Önünde Galibiyet Arıyor

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit
, A Grubu'ndaki 7. maçında yarın İspanyol temsilcisi UCAM Murcia
'yı konuk edecek.
Kara Ali Acar
Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek. Karşılaşma, Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, bu sezon çıktığı 6 maçtan 4'ünü kazandı. Geçen hafta Bandırma
'da konuk ettiği Anwil'i 75-68 mağlup ederek hem zirve takibini hem de evindeki kazanma serisini sürdüren Banvit, UCAM Murcia'yı da yenerek Avrupa
'da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu şöyle:
Takım O G M A Y Av. P 1. UCAM Murcia 6 5 1 476 416 60 11
2. Sidigas Avellino 6 5 1 546 513 33 11
3. Banvit 6 4 2 513 456 57 10
4. Nizhny 6 3 3 462 478 -16 9
5. Anwil 6 2 4 512 523 -11 8
6. Le Mans
6 2 4 429 462 -33 8
7. Ventspils 6 2 4 493 533 -40 8
8. MHP
Riesen 6 1 5 465 515 -50 7
UCAM Murcia,Banvit
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:50