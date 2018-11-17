Banvit - Pınar Karşıyaka: 84-75

Üçüncü çeyrekte 23'üncü dakikada Perez ve Oliver ile sayılar bulan Banvit, skoru 36-34 ile lehine çekti. Pınar Karşıyaka bu dakikalarda Banvit'e cevap vermekte zorlandı. İsmail'in faul atışlarıyla 3'ncü periyodun bitimine 5 dakika kala Banvit farkı 5 sayıya yükseltti. 40-35. Banvit Oliver ve Perez'in basketleriyle farkı açmaya devam etti. Walker, Berk ve Henry sayılarıyla Pınar Karşıyaka'yı omuzlayan isimler oldu. Bu periyot 54-49 Banvit üstünlüğü ile kapandı.

Final periyoduna hızlı başlayan taraf Pınar Karşıyaka oldu. Ancak Banvit cevap vermekte gecikmedi. Bitime 7 dakika kala Banvit, aradaki farkı 10 sayıya çıkartırken Moore attığı smaç basket ile seyircileri coşturdu. Bitime 4 dakika kala Perez'in dış atışı ile Banvit aradaki farkı korumaya devam etti. 69-57. Kalan dakikalarda da Pınar Karşıyaka'nın çabası yetersiz kalınca Banvit parkeden 9 sayı farkla galip ayrıldı: 84-75.