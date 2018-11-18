Banvit - Pınar Karşıyaka Maçının Ardından - Balıkesir

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 7. hafta maçında sahasında Pınar Karşıyaka
'yı 84-75 yenen Banvit
'in başantrenörü Ahmet Gürgen, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Gürgen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, galibiyetin oyuncularının öz güvenini yerine getirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Avrupa
maçları ile hemen hemen 3 günde 1 parkeye çıktığımız için bu karşılaşma, oyuncularımızın öz güveninin yerine geleceği bir maç oldu. Oyunu başından sonuna kadar istediler, hücumda top paylaştılar. İnşallah bundan sonra bu şekilde basketbol
oynamaya, doğru basketbol oynamaya devam ederiz. Galibiyetlerimize devam ederek hem yönetimimizi hem seyircimizi hem de kendimizi mutlu ederiz."
Özhan Çıvgın: "Yorgunduk, rotasyonumuz eksikti"
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın da karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında kötü oynadıklarını belirtti.
Çıvgın, Avrupa kupasında çok tempolu bir maç oynadıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Yorgunduk, rotasyonumuz eksikti, sakat oyuncularımız vardı. Bir sürü mazeret vardı ama maçın özellikle ikinci yarısını çok kötü oynadık. Banvit'e vermek istemediğimiz sahayı ilk yarı vermedik ama ikinci yarı verdik. Önümüzde önemli maçlar var. Çarşamba
günü önemli bir Avrupa kupası maçımız var. Hafta sonu da önemli Sakarya
maçımız var. Bir an önce toparlanıp iki maçı da seyircimizin önünde daha iyi oynamak istiyoruz."
Avrupa,Pınar Karşıyaka,Banvit
18 Kasım 2018 Pazar 00:04