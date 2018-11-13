Banvit, Polonya Ekibini Yendi

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Banvit
, sahasında konuk ettiği Polonya
ekibi Anwil Wloclawek'i 75-68 mağlup etti.
Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Georgios Poursanidis xx, Nicolas Maestre xx, Steve Bittner xx Banvit: Alex Perez xx 8, İsmail Cem
Ulusoy x 7, Devin Oliver
xx 8, Ercan Osmani x 1, Tolga Geçim
xx 8, Rıdvan Öncel xx 8, Jordan xx 13, Şehmus Hazer x 1, Ragıp Berke Atar x 2, Mckenzie Moore xxx 19 Başantrenör: Ahmet Gürgen Anwil Wloclawek: Chase Simon x 2, Nikola Markovic x 1, Kamil Laczynski x 2, Valerii Likhodei xx 12, Josip Sobin xx 15, Jaroslaw Zyskowski xx 15, Michal Michalak xxx 15, Mateusz Kostrewski x 4 Başantrenör: Igor Milicic 1. Periyot: 20-15 (Banvit lehine) Devre: 31-34 (Anwil Wloclawek lehine) 3. Periyot: 58-48 (Banvit lehine)
(İHA)
Ali Acar,Polonya,Banvit