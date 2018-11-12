Banvit Şampiyonlar Ligi'nde Anwil Wloclawek'i Konuk Ediyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Banvit
, 13 Kasım Salı günü saat 20.00'de Banvit Kara Ali Acar
Spor Salonu'nda Polonya
temsilcisi Anwil Wloclawek'i konuk edecek.
Banvit, Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında 13 Kasım Salı günü saat 20.00'de Polonya temsilcisi Anwil Wloclawek'i konuk edecek. Karşılaşmayı Georgios Poursanidis (Yunanistan
), Nicolas Maestre (Fransa
) ve Steve Bittner (Almanya
) hakem üçlüsü yönetecek.
Turuncu - Yeşilliler Avrupa
'da bugüne kadar çıktığı 182 maçta, 104 galibiyet, 77 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren Turuncu - Yeşilliler, yeni sezona çıktığı beş maçtan üçünü kazanarak başladı. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta İtalya
'da konuk olduğu Sidigas Avellino'ya başa baş geçen mücadele sonunda 99 - 95 mağlup olmuştu. Banvit Bandırma
'da konuk edeceği Anwil Wloclawek'i mağlup ederek Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. - BALIKESİR
Polonya,basketbol,Banvit
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:42