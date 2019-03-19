Banyo Yaptığı Sırada Elindeki Telefonu Suya Düşüren Kız Çocuğu, Feci Şekilde Can Verdi

Rusya'da 14 yaşındaki Yulia Vysotskaya kız çocuğu, banyo yaptığı sırada şarja takılı şekilde elinde bulunan telefonunun suya düşürmesi sonucu elektrik akıma kapılarak hayatını kaybetti. Anne ve baba, kızlarının uzun süre banyodan çıkmaması üzerine banyoya girdiklerinde kızlarının küvetin içinde hareketsiz durduğunu görüncesağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kız çocuğunun cesedi morga kaldırıldı.

İLK BELİRTİLERE GÖRE BOĞULARAK CAN VERDİ

Kız çocuğunun elinden telefon düşünce telefonu almak isterken akıma kapıldığı, bilincini kaybettiği ve küvetin içinde bulunan suyun içinde boğularak hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkiler kızın kesin ölümünün otopsiden sonra belli olacağını söylediler.

Bir yıllık süre zarfında Rusya'da bu üçünü vaka oldu.

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