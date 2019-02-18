Banyoda 45 kilo eroin ele geçirildi
VAN - Van
merkez İpekyolu
ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda banyodaki duşakabin içerisinde 45 kilo eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Girne
Sokak üzerinde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Lisa ile birlikte yapılan detaylı aramada ikametin banyosunun içinde bulunan duşa kabinde 2 adet çanta içerisine ve asma tavanına zulalanmış 86 paket halinde toplam 45 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak İ.Ü. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor" denildi.
Polis,İpekyolu,Van
Kaynak: İHA