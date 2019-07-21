Haberler» 3. Sayfa» Haber

Banyoda baygın bulunan zabıta hayatını kaybetti

Samsun'da banyoda baygın halde bulunan zabıta hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

21.07.2019 10:58 Banyoda baygın bulunan zabıta hayatını kaybetti
Samsun'da banyoda baygın halde bulunan zabıta hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'de sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde sivil zabıta olarak görev yapan Salih Akdoğan (55) evinin banyosunda baygın halde bulundu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan evli 3 çocuk babası Salih Akdoğan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Salih Akdoğan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Samsun, Canik, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:48   Pakistan'da hastane yakınında intihar saldırısı: 7 ölü, 26 yaralı
12:47   Diyarbakır'daki terör operasyonu
12:19   Traktörün altında kalan sürücü can verdi
12:13   Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
12:12   PKK Arapları katlediyor
12:11   Düzce'de bulunan cesedin kimliği belirlendi
11:50   3 katlı binanın çatısı alev alev yandı