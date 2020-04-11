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Banyoda düşen kadın, balkondan girilerek kurtarıldı

ANTALYA'da, yalnız yaşadığı evinde, banyoda düşen Münire Çimen (84), yerden kalkamayınca komşularından yardım istedi.

11.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:22
Banyoda düşen kadın, balkondan girilerek kurtarıldı

ANTALYA'da, yalnız yaşadığı evinde, banyoda düşen Münire Çimen (84), yerden kalkamayınca komşularından yardım istedi. Yaşlı kadın, itfaiyenin balkondan girmesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 8 katlı binanın 3'üncü katında tek başına oturan Münire Çimen, öğlen saatlerinde banyoya girdi. Banyodan çıktığı sırada ayağı kayan yaşlı kadın, yere düştü. Düştüğü yerden kalkamayan Çimen, yakınında bulunan cep telefonuyla komşusundan yardım istedi. Daire kapısında anahtar olduğu için kendisinde bulunan anahtarla içeri giremeyen komşusu, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Gelen itfaiye ekipleri, merdiveni 3'üncü kata yanaştırarak, balkondan eve girdi. Kapının açılmasıyla eve giren sağlık ekipleri, yaşlı kadını ayakta muayene etti. Sağlığının iyi olduğunu söyleyen kadın, hastaneye gitmek istemedi.Çimen, "Banyodan sonra düştüm. Kalkamadığım için komşularımdan yardım istedim. Sağlığım iyi o yüzden hastaneye gitmek istemedim" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Kepez, Güncel
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