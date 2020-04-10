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Banyoda fenalaşarak düşen adam öldü

Banyoda fenalaşarak düşen adam öldüAntalya'da banyoda fenalaşarak düşen İlhan Samurlu (67) hayatını kaybetti.

10.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:40
Banyoda fenalaşarak düşen adam öldü
Antalya 'da banyoda fenalaşarak düşen İlhan Samurlu (67) hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde meydana geldi. 12 katlı binanın 8'nci katındaki dairede eşiyle birlikte oturan İlhan Samurlu, akşam saatlerinde bankaya giderek evine döndü. Samurlu, eşiyle konuştuktan sonra banyoya girdi. Duyduğu ses üzerine banyoya giren eşi, İlhan Samurlu'yu yerde hareketsiz yatar halde buldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren kadın, doktor olan komşularından da yardım istedi. Eve gelen komşuları yerde yatan adama müdahalede bulundu.
Hızla eve gelen sağlık ekipleri, Samurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde ve Samurlu'nun cansız bedeninin üzerinde incelemede bulundu. İncelemenin ardından Samurlu'nun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Banyoda fenalaşarak düşen adam öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı, Altınkum, Antalya, Güncel
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