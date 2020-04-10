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Banyoda fenalaşıp düştü, kurtarılamadı

ANTALYA'da, banyoda fenalaşıp, düşen İlhan Samurlu (67) hayatını kaybetti.

10.04.2020 19:09 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:09
Banyoda fenalaşıp düştü, kurtarılamadı

ANTALYA'da, banyoda fenalaşıp, düşen İlhan Samurlu (67) hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde meydana geldi. 12 katlı binanın 8'nci katındaki dairede eşiyle oturan İlhan Samurlu, akşam saatlerinde banyoya girdi. Duyduğu ses üzerine banyoya giden eşi, İlhan Samurlu'yu yerde hareketsiz yatar halde buldu. Durumu sağlık ekiplerine bildiren kadın, doktor olan komşularından da yardım istedi. Eve gelen komşuları yerde yatan İlhan Samurlu'ya müdahalede bulundu. Hızla eve gelen sağlık ekipleri, Samurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde ve Samurlu'nun cansız bedeninin üzerinde incelemede bulundu. İncelemenin ardından Samurlu'nun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı, Altınkum, Güncel
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