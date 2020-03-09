Banyoda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evinin banyosunda mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.
09.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:53
Gaziantep 'in Şahinbey ilçesinde evinin banyosunda mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, ilçeye bağlı Bülbülzade Mahallesi 102. sokak deniz apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 5. katında 1 ve 5 yaşındaki iki çocuğuyla yaşanan S.P., banyo kapısının sıkışması sonrası içeride mahsur kaldı. Uzun süre içeride kalan annesinin yokluğunu anlayan çocukları F.P. ve M.P. ağlamaya başladı. Çocukların ağlama sesine komşuları kapıyı çalmasına rağmen cevap gelmeyince olayı polis ve itfaiye haber verdiler. Apartmanın olduğu sokağa gelen itfaiye ekipleri elektrik tellerinden dolayı merdivenle müdahale edemeyince kapı kırılarak açıldı. Polis eşliğinde eve giren itfaiye ekipleri anneyi mahsur kaldığı banyodan kurtardı.
Yaşanan olay nedeniyle korku yaşayan çocukları ise komşularının telkin ve ikram ettiği su ile sakinleştirilmeye çalışıldı. - GAZİANTEP
Olay, ilçeye bağlı Bülbülzade Mahallesi 102. sokak deniz apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 5. katında 1 ve 5 yaşındaki iki çocuğuyla yaşanan S.P., banyo kapısının sıkışması sonrası içeride mahsur kaldı. Uzun süre içeride kalan annesinin yokluğunu anlayan çocukları F.P. ve M.P. ağlamaya başladı. Çocukların ağlama sesine komşuları kapıyı çalmasına rağmen cevap gelmeyince olayı polis ve itfaiye haber verdiler. Apartmanın olduğu sokağa gelen itfaiye ekipleri elektrik tellerinden dolayı merdivenle müdahale edemeyince kapı kırılarak açıldı. Polis eşliğinde eve giren itfaiye ekipleri anneyi mahsur kaldığı banyodan kurtardı.
Yaşanan olay nedeniyle korku yaşayan çocukları ise komşularının telkin ve ikram ettiği su ile sakinleştirilmeye çalışıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Banyoda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Haberler
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Haberler
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Haberler
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Haberler
Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden İran, 70 bin hükümlüyü serbest bırakacak
Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Haberler
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi
Haberler
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı