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Banyoda poz veren Ciciş Ceyda Ersoy'un bacağına photoshop yaptığı ortaya çıktı

Yatakta yarı çıplak poz veren Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy'un geçtiğimiz gün banyoda verdiği bacak dekolteli fotoğrafında yaptığı photoshop hilesi ortaya çıktı.

30.09.2019 16:20

Toplumda Ciciş kardeşler olarak tanınan Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2 gün önce Instagram hesabından cesur bacak dekolteli pozunu paylaşan Ersoy bacağını inceltti.

BACAĞINI İNCELTİRKEN YAKAYI ELE VERDİ

Ceyda, kırmızı elbisesiyle bacağını lavaboya koyarak poz verdi. Ersoy'un "Mutlu hafta sonu" notuyla paylaştığı fotoğraftaki detay ise gözlerden kaçmadı. Bacağını inceltmeye çalışan Ersoy'u bacağındaki yamuk çizgiler ele verdi.

YATAKTA YARI ÇIPLAK POZ VERDİ

Ceyda Ersoy, önceki günde yatağında çıplakken havluya sarılı bir pozunu paylaştı. Ersoy'un cesur pozu takipçilerinden de tam not aldı ve fotoğrafına yorum yağdı.

Banyoda poz veren Ciciş Ceyda Ersoy'un bacağına photoshop yaptığı ortaya çıktı

Ceyda Ersoy, Instagram, Magazin

YORUMLAR(15)
;:-:;:ÜLKENIN DERDI BITTI MEDYATIK VE SOSYATIK OLAR VE ILER LE UGRASIYORUZ YAZIK
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MİSAFİR:Ceyda neden böyle şeyler yapmak girişiminde bulunur mantık yürütemiyorum yoksa körmü oldu sevdiği insana gösterimi yapıyor onunda anlamış değilim bence doğal hali daha güzelken hiç etik bulmadığım hareketler peşinde Kendisi beğenmiyordur herhalde bu fotoları şahsen ben hiç beğenmedim Cahil biriside değil üniversite okuduğunu duymuştum ama cahilmi kalmış onuda bilmem kendisine gelmeli onu böyle değilde güzel kıyafetlerle görmek isteriz Neyse ?
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GLGD:ÜLKEMİN DERDİNE BAK ZİLLİLERİ GÜNDEM YAPIYORUZ
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JAORTGART:yolsuz kalırsa işi hazır, fotoşap uzmanlığı ileri düzeyde.
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UYUYAN MÜSLÜMAN:Neden hergün sacma haber paylaşımı yapılıyor
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KARSLI:VER PARAYI İSTEDİĞİNİ YAP AMA ÇOK DAHA UCUZA DAHA İYİLERİ VAR
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MEMLEKETİM:Tanzim tezgahi gibi oldular ucuz mallar. Ama uzun sürmedi tanzimi erken kaldirdilar. Instigram parayi verip soyunduruyor. Aslinda para vermiyor. Din''lerinide satin aliyor. Wikipedia Memleketim''de yasak cünkü gizli dosyalari ortaya cikiriyor. Ama Instigram yasak degil cünkü ihtidarinda cikarina geliyor.
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FERHAT:ülke elden gitmiş derdimize bak
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KARTAL:İ Ğ R E N Ç
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AYU:sen önce aç karnını doyur
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