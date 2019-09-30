Banyoda poz veren Ciciş Ceyda Ersoy'un bacağına photoshop yaptığı ortaya çıktı

Toplumda Ciciş kardeşler olarak tanınan Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2 gün önce Instagram hesabından cesur bacak dekolteli pozunu paylaşan Ersoy bacağını inceltti.

BACAĞINI İNCELTİRKEN YAKAYI ELE VERDİ

Ceyda, kırmızı elbisesiyle bacağını lavaboya koyarak poz verdi. Ersoy'un "Mutlu hafta sonu" notuyla paylaştığı fotoğraftaki detay ise gözlerden kaçmadı. Bacağını inceltmeye çalışan Ersoy'u bacağındaki yamuk çizgiler ele verdi.

YATAKTA YARI ÇIPLAK POZ VERDİ

Ceyda Ersoy, önceki günde yatağında çıplakken havluya sarılı bir pozunu paylaştı. Ersoy'un cesur pozu takipçilerinden de tam not aldı ve fotoğrafına yorum yağdı.